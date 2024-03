Israele-Palestina: a San Demetrio, tavolo di confronto per uno "Sguardo sul presente"

Il cristiano non può "farsi i fatti suoi" o vivere una fede ipocrita, scegliendo il silenzio di fronte alle ingiustizie o voltando lo sguardo dinanzi alle sofferenze dei più indifesi. Da questa consapevolezza nasce "Sguardo sul presente", l'incontro che si terrà il 21 marzo, alle 20, presso la sala Giovanni Paolo II della parrocchia di San Demetrio Martire, in via Dalmazia.

Tema del confronto fortemente voluto dal parroco, Don Rosario Petrone, sarà la pace. Ad intervenire, la giornalista Marilia Parente, il filosofo Luca Sabia e lo storico Oreste Giorgione che offriranno spunti di riflessione sull'attuale conflitto tra Israele e Palestina, per opporsi alla disumanizzazione dilagante e difendere il valore della vita che, sempre più spesso, appare, tristemente, svilito e svuotato di senso. A moderare il meeting, lo stesso parroco Don Rosario Petrone e il Diacono Don Vincenzo Salsano. L'appuntamento è aperto a tutti gli interessati.