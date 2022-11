Riapre il The Space Cinema: annunciate la data e le novità

Torna in grande stile il The Space Cinema di Salerno, la cui riapertura è prevista per il prossimo 2 dicembre, in una veste completamente nuova: un design rivoluzionato che rappresenta la volontà, da parte del circuito, di ripensare l’esperienza davanti al grande schermo e dar vita a una nuova idea di cinema, intesa come il luogo per eccellenza in cui poter viaggiare con la fantasia ed immergersi nelle grandi storie. “Riapriamo con grande soddisfazione il The Space Cinema di Salerno completamente ripensato, da un punto di vista architettonico e concettuale – commenta Francesco Grandinetti, General Manager del circuito presente in Italia con 36 multisala in tutto – Durante i mesi di chiusura abbiamo avuto modo di sentire attraverso i canali social la vicinanza e il fermento di moltissimi cittadini desiderosi di tornare in sala. Questo è uno dei motivi per cui oggi siamo entusiasti di riaprire: è una vera soddisfazione presentare ai salernitani, il cinema più bello del Sud Italia". Protagoniste del nuovo The Space Cinema sono le lussuose poltrone Recliner (mostrate in questo video reveal): in pelle, reclinabili,per un’esperienza di visione in assoluto relax. Undici sale per 1100 posti dove staccare da tutto e spegnere il mondo per due ore: senza distrazioni, immersi nelle immagini e suono più coinvolgente. E un nuovo concetto di bar e area self-service dove è possibile provare oltre 100 gusti di Coca Cola con il nuovo concept Freestyle e anche Fanta Frozen, Milkshake, i gelati Grom e l’aroma unico del caffè Lavazza. Alla riapertura del The Space Cinema è dedicata una pagina sul sito ufficiale del circuito, a questo link: Thespacecinema.it/iniziative/salerno-riapertura

“Siamo da sempre convinti che certe storie vadano vissute in un certo modo, in un certo luogo. Il nuovo The Space Cinema di Salerno, oggi, è quel luogo – aggiunge Andrea De Candido, Head of Marketing per l’Italia di The Space Cinema – L’invito a disconnettersi dal mondo esterno per vivere due ore di pura magia è la sfida che il circuito ha lanciato e che vuole vincere, per regalare a tutti gli appassionati la possibilità di godersi la completa immersione nell’esperienza unica del cinema in sala.”

I dettagli

La riapertura del multisala arriva in tempo per la stagione più ricca per il pubblico: proprio in vista del prossimo Natale, infatti, sono in arrivo , Il Gatto Con Gli Stivali 2 per tutta la famiglia, Il Grande Giorno per tornare a ridere con Aldo Giovanni e Giacomo, l’acclamato nuovo capolavoro di Steven Spielberg The Fabelmans e soprattutto l’attesissimo nuovo capitolo di Avatar in 3D, sempre firmato da James Cameron, per il quale le prevendite sono state aperte con grande anticipo per dare a tutti la possibilità di trovare in tempo il proprio posto. . Tutte le novità e la programmazione del The Space Cinema sono disponibili sul sito ufficiale. Vista la grande richiesta, per evitare le file, è sempre consigliato scegliere in anticipo i posti da casa su sito e app. L’opzione online consente inoltre di risparmiare 1€ per ogni biglietto acquistato.