Curiosità, accolti a Postiglione 31 orfani ucraini: ospiti nel salernitano fino al 22 gennaio

"In un momento cosi difficile per il popolo Ucraino abbiamo avuto l’onore di accogliere per alcuni giorni 31 bambini orfani di guerra nella nostra comunità, con il sostegno di Caritas Italiana": lo ha reso noto la Parrocchia SS. Giorgio e Nicola di Postiglione. Entusiasta, il sindaco Carmine Cennamo che ha accolto i 31 minori, provenienti dai vari orfanotrofi ucraini, di ogni età. Grazie ad una iniziativa solidale promossa dalla Caritas diocesana di Teggiano e dalla Diocesi di Teggiano, e all'impegno del parroco di Postiglione, Don Martino De Pasquale, i piccoli resteranno nel salernitano fino al 22 gennaio.

La soddisfazione

"È nei momenti difficili, come il dramma della guerra che auspichiamo termini nel più breve tempo possibile -dice il sindaco Cennamo -che emerge il profondo significato della solidarietà tra i popoli. L'amministrazione comunale, l'intero consiglio comunale e la cittadinanza di Postiglione -conclude- è grata a Don Martino per la grande opera di solidarietà che ha donato per alcune settimane un sorriso ai bambini ed è vicina al popolo dell'Ucraina impegnato nella guerra contro la Russia".