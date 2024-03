Via Crucis a Baronissi: fiume di fedeli per ricordare i Missionari Martiri

Folta partecipazione, ieri pomeriggio, a Baronissi, per la Via Crucis per i Missionari Martiri organizzata dall'ufficio Cooperazione Missionaria tra le Chiese guidato da Don Marco Raimondo: partendo dal Parco del Ciliegio, innumerevoli fedeli hanno ricordato in corteo i fratelli e le sorelle che hanno donato la vita per il Vangelo nello scorso anno.

Numerose realtà missionarie della Valle dell’Irno, di Salerno città e dei Picentini, guidate dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi hanno simbolicamente ripercorso le storie dei Martiri attraversando la Via Crucis, pur senza mai arrendersi allo scoraggiamento.