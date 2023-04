Fiume di fedeli per la Via Crucis in centro, a Salerno

Un fiume di fedeli, ieri sera, per la Via Crucis organizzata dal Santuario Maria SS.ma del Carmine che, da via Carmine, ha raggiunto piazza Portanova, via Mercanti e quindi via Duomo, per approdare in Cattedrale. Lì, c'è stata la benedizione conclusiva dell'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Commozione e preghiere condivise da diverse parrocchie cittadine, seguendo i passi della Vergine Maria. Tra i presenti, numerose istituzioni, tra cui la vicesindaca di Salerno, Paky Memoli.