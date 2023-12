Vigilia di Natale a Salerno: migliaia di persone per lo "Struscio" sul Corso

Migliaia di persone, a partire dalla tarda mattinata di oggi, si sono riversate nel centro cittadino per il tradizionale “Struscio” della Vigilia di Natale. Particolarmente affollato Corso Vittorio Emanuele, dove davvero in tanti hanno affollato i negozi per gli ultimi acquisti o per brindare con gli amici all’interno dei locali. I festeggiamenti proseguiranno fino al tardo pomeriggio quando si abbasseranno le saracinesce e si tornerà tutti a casa per il cenone di Natale.