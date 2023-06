Curiosità: vincite al 10eLotto nel salernitano, per 32mila euro

Tripletta nel salernitano, con il 10eLotto: nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono state registrate vincite per un totale di 32 mila euro.

I dettagli

Da segnalare due vincite gemelle a Battipaglia, in provincia di Salerno, con due 6 Doppio Oro da 12mila euro ciascuno mentre a Sala Consilina, un giocatore si è aggiudicato 8mila euro con un 7 Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per poco più di 22,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora gli 1,7 miliardi di euro in questo 2023.