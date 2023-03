La Campania del Vino al Vinitaly 2023

Ben 220 le aziende campane e 1500 le etichette coinvolte dalla Regione Campania per la 55° edizione del Vinitaly, in programma a Verona dal 2 al 5 aprile. In un rinnovato padiglione di 5.800 metri quadri, la Campania “Terra di vino, storia e passione” è rappresentata da tutti i suoi territori: Napoli, Irpinia, Sannio, Caserta, Salerno. Nel corso della giornata inaugurale, domenica 2, alle ore 12, presso la Sala Campania del Padiglione Campania nella Fiera di Verona, si terrà la conferenza stampa di apertura. Interverranno l'assessore all'Agricoltura, Nicola Caputo, l’assessore alle Attività produttive, Antonio Marchiello e il presidente dell'Unione regionale delle Camere di Commercio della Campania, Ciro Fiola.

Gli appuntamenti

Fitto il programma di appuntamenti presso il padiglione Campania in questa 55° edizione di Vinitaly: incontri B2B con buyer esteri, masterclass accompagnate da degustazioni di prodotti tipici campani. Immancabile la degustazione delle principali etichette campane presso l’Enoteca regionale. Leggi>>>Depliant Vinitaly 2023