"E viva il Videobox ", al programma con Fiorello partecipa anche l'ebolitano Andrea Della Rocca

Da lunedì su Rai 2 è tornato ad animare le nostre mattinate il mitico conduttore Rosario Fiorello con la trasmissione Viva Rai 2, reduce da ascolti record che proseguono anche in questo 2023. Con il suo programma è tornato in onda anche il contenitore #EVivaIlVideobox a cui ha partecipato un cittadino ebolitano. Si tratta di Andrea Della Rocca, 22enne con una grande passione per le interviste sul web (TvCircle), voce della radio della comunità parrocchiale di San Francesco (WebRadioFrancesco) e oggi anche attore.

La puntata

Il giovane ebolitano infatti ha portato sugli schermi Rai un monologo sulla Generazione Z che è andato in onda nella puntata del 19 gennaio, alle ore 08.45. La puntata ha totalizzato uno share del 3.5% con 200 mila telespettatori, un grande risultato per una fascia auditel solitamente molto meno seguita. I cittadini ebolitani si sono detti grati sui social della partecipazione al programma del giovane. Un monologo dalla verve ironica quello scritto e recitato dal giovane Andrea, dalla durata molto breve ma che riflette sulle tematiche di attualità riguardanti le nuove leve e le difficoltà nell'inserimento lavorativo. In pochi secondi si passa da una metafora iniziale tra fiabe e vita reale ad un concetto sempre più evidente di paura e peoccupazione nei confronti della precarietà lavorativa e sociale. La clip ha ottenuto grandi consensi anche su Youtube dove ha raggiunto già più di 220 visualizzazioni.