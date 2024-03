Salerno, in tanti alla camminata sportiva "WalkZone" sul lungomare

Tanta partecipazione, questa mattina, sul lungomare di Salerno, dove - come mostrano le foto di Antonio Capuano - è andato in scena il WalkZone, un format legato alla camminata sportiva. Appuntamento alle 9.30 di fronte al Chiosco Santa Teresa, partenza alle ore 10 con arrivo alle 11.15. Ogni partecipante è stato munito di cuffie per poter svolgere l’attività lungo un percorso di circa 5/6km.