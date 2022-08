Virtus Arechi, Grande acquisto per le giovanili: tesserato il nazionale Caporaso

Una Virtus Arechi Salerno scatenata, desiderosa di voler regalare alla propria gente una stagione emozionante. Entusiasmante. Con tutte le sue squadre. E allora ecco perché dopo aver messo a segno un colpo dopo l’altro per la costruzione del roster della Serie B, il club blaugrana targato Centro di Riabilitazione Lars ha piazzato un colpo ad effetto anche in chiave settore giovanile. E che colpo. Il diesse Pino Corvo ha, infatti, chiuso nelle scorse ore, nonostante l’interessamento di diversi club, l’ingaggio del talentuoso Carmine Caporaso (nella scorsa stagione ha conquistato il titolo di MVP all’Eybl di Sopron e Bucarest).

L’ala forte campana classe 2006, ex Kouros Napoli e nel giro della Nazionale Under 16 con la quale ha svolto due raduni negli ultimi mesi, ha voluto fortemente sin dal primo momento la Virtus, a dimostrazione della bontà di un progetto che davvero può definirsi tale visto tutto quello che è accaduto dal 2017 in poi (cinque titoli regionali e due finali nazionali). Prossimo punto fermo dei gruppi giovanili blaugrana Under 17 e 19 Eccellenza, Caporaso verrà inserito anche nel roster della Serie B.

Le dichiarazioni del neo blaugrana: “Sono onorato della chiamata della Virtus, non ho avuto neppure un dubbio nel dire sì. Arrivo in un club ambizioso e che ama lavorare con i giovani, per il sottoscritto questa è davvero una grande opportunità per crescere sotto tutti i punti di vista. Le prime impressioni sono state immediatamente positive, in più per un ragazzo di 16 anni avere la possibilità di essere aggregato al roster della Serie B è qualcosa di affascinante oltre che stimolante. Posso garantire che darò il massimo per aiutare tutti i miei compagni, con il chiaro intento di voler continuare a crescere. Fino a oggi ho giocato sempre nel pitturato, ma ora voglio lavorare per diventare un’ala piccola. So che servirà tanto sacrificio ma sono pronto”.

Le dichiarazioni del direttore sportivo Corvo: “Da sempre siamo abituati a lavorare con il massimo dell’impegno per cercare di raggiungere tutti i nostri obiettivi, non solo in campo ma anche fuori. Proprio questi sono due aspetti che viaggiano di pari passo, la credibilità che abbiamo dimostrato nel tempo ci consente infatti di poter portare a termine operazioni di spicco come quella riguardante il tesseramento di Caporaso. Stiamo parlando di uno dei migliori prospetti non solo del nostro territorio ma anche nazionale, un prospetto che si è conquistato con merito l’azzurro della Nazionale e che siamo felici che da questa stagione possa far parte della Virtus. Con lui abbiamo voluto sia rinforzare ulteriormente il settore giovanile ma anche mettere a disposizione della prima squadra l’ennesimo giovane di talento sul quale poter fare affidamento”.