Basket, Fortitudo Agrigento - Virtus Arechi Salerno 76 a 65

Appuntamento ancora rinviato con la prima vittoria in trasferta per la Virtus Arechi Salerno che ad Agrigento si deve arrendere alla Fortitudo per 76-65.

Al PalaMoncada, seppur solo per trenta minuti, la squadra di coach Di Lorenzo conferma che la solidità difensiva può diventare in stagione un vero e proprio marchio di fabbrica. Resta, quindi, il rammarico per il passaggio a vuoto di inizio ripresa. In avvio la sfida è molto equilibrata con Agrigento che sbatte quasi costantemente contro il muro alzato dai blaugrana che nella metà campo offensiva invece, fanno maggiore fatica. A parte un piccolo break in avvio, con il +4 toccato dalla Virtus (frutto dei canestri di Rinaldi e Valentini), è un costante botta e risposta con Rajacic e Chiarastella principali terminali offensivi delle due squadre. Ma per l'argentino di Agrigento è solo l'antipasto, con 6 punti nei primi due minuti della ripresa ribalta completamente la gara. La Virtus per la prima volta non riesce a tenere botta nella propria metà campo e per coach Di Lorenzo al 25' sul 43-32 è necessario interrompere il match e richiamare tutti in panchina. Ma per la vera reazione bisogna attendere l'ultimo quarto, momento nel quale il -14 di fine terza frazione viene ridotto fino al -7. Ma proprio sul più bello si ferma la rimonta blaugrana che si devono arrendere e tornare a casa a mani vuote.

FORTITUDO AGRIGENTO-VIRTUS ARECHI SALERNO 76-65 (11-11, 30-30, 53-39)

Fortitudo Agrigento: Traore, Mayer, Peterson 6, Bellavia, Morici 15, Chiarastella 24, Costi ne, Bruno 6, Cuffaro 4, Indelicato ne, Grande 16, Lo Biondo 5. Coach: Catalani

Virtus Arechi Salerno: Rinaldi 12, Marini 7, Coltro 9, Rajacic 14, Bonaccorso 3, Mennella 6, Valentini 6, Romano, Cimminella 6, Caiazza 2. Coach: Di Lorenzo