La Lars mette sotto contratto il talentuoso Kekovic: "Ho detto subito si alla Virtus"

Dopo aver annunciato nelle settimane scorse l’inizio di un nuovo ciclo, ora la Lars Virtus Arechi Salerno sta confermando la sua strategia con i fatti.

In seguito ai tesseramenti di Spinelli, Staselis e Matrone, il club blaugrana continua a far parlare di sé e del suo lavoro che il ds Corvo sta portando avanti non solo in chiave presente ma anche in chiave futuro. Per la Virtus, per Salerno. Il quarto colpo di mercato si chiama Lazar Kekovic ed anche nel suo caso, come per Matrone, il contratto prevede un accordo biennale. L’ala montenegrina classe 1999 (204cm, 100kg), ma di formazione italiana avendo disputato tutte le giovanili con la Vis Ferrara, dal 2017 in poi grazie alla sua tecnica, alla sua struttura fisica e alla sua doppia dimensione è diventata una dei talenti più cristallini del campionato di Serie B. Qualità che ha messo in mostra prima a Vicenza, poi alla Stella Azzurra, dopodiché a Orzinuovi, Teramo, Corato, Roseto, Ruvo, Molfetta, Reggio Calabria e infine a Cassino dove nella scorsa stagione ha viaggiato a una media di 14 punti a partita, con il 52% da due, il 37% da tre, quasi 6 rimbalzi e 2 assist (copyright foto Molfetta).

Ma da oggi, per Kekovic, inizia un nuovo capitolo della sua carriera: “Appena è arrivata la proposta ho subito detto sì a Salerno, sin dall’inizio infatti sono stato convinto perché in passato ho giocato più volte contro la Virtus e ho capito che dietro c’era e c’è una società importante. In più tutti mi hanno parlato del club, e poi la città da quello che sento dire è bellissima – le prime impressioni da blaugrana dell’ala montenegrina pronto al debutto in B Nazionale -. Sarà un campionato del tutto diverso e molto più complicato rispetto alle ultime stagioni. Ho avuto modo di fare una prima chiacchierata con il coach e le sensazioni sono state subito positive, spero di poter dare il mio contributo alla squadra e di poter alzare ulteriormente il mio livello. So che posso crescere ancora tanto, ma so anche che grazie alle mie caratteristiche fisiche e tecniche posso aiutare i miei compagni in più zone del campo”.

In attesa di vederlo sul parquet del Pala Longo, il ds Pino Corvo presenta ai tifosi l’ultimo volto nuovo: “Stiamo dimostrando che la Virtus vuole ripartire con ancora più entusiasmo rispetto al passato, quello stesso entusiasmo che il presidente Renzullo vuole rivedere sui volti dei nostri tifosi. Per questo motivo stiamo costruendo un roster che possa far divertire il pubblico salernitano. Esattamente in questa direzione, quindi, va anche l’acquisto di Kekovic, un giocatore che continua a crescere in maniera esponenziale e che a mio avviso può raggiungere livelli molto alti complice una qualità elevata e una struttura fisica altrettanto notevole che gli consente di poter essere decisivo in entrambe le metà campo”.