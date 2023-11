Serie B: la Virtus Arechi ospita la Paffoni Fulgor Omegna in una gara da non fallire

Anticipa al sabato sera la Lars Virtus Arechi Salerno l'undicesimo turno del campionato di Serie B Old Wild West, in occasione del quale i ragazzi cari al patron Renzullo si preparano ad affrontare la Paffoni Fulgor Omegna in una sfida che si preannuncia intensa, complessa e, come sempre, tutta da vivere.

Reduce dal pesante ko interno con la corazzata Libertas Livorno, i blaugrana vanno a caccia di una prestazione solida e, magari, di un risultato positivo che possa immediatamente riscattare la brutta prova del PalaLongo.

La settimana blaugrana

Ciò che indubbiamente non ha soddisfatto coach German Sciutto nell'ostica sfida della scorsa domenica è stato l'atteggiamento poco grintoso messo in mostra dai suoi, l'immediato scoramento palesato dal gruppo e la poca inclinazione a rimanere concentrati e presenti in fase difensiva; è proprio da questi aspetti che la truppa blaugrana è ripartita in settimana, lavorando intensamente in palestra malgrado l'assenza di Ferdinando Matrone, ancora alle prese con i problemi alla schiena e verosimilmente costretto ai box per circa due settimane.

Negli ultimi giorni, inoltre, si è fermato anche Mattia Acunzo, le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore con l'auspicio che le rotazioni, già sensibilmente ridotte, non vedano ulteriori forfait in un momento quanto mai delicato della stagione. Le buone notizie, invece, arrivano dal rientro di Tomas Fernandez Lang, fresco della vittoria al Sudamericano Under 17 con la nazionale argentina, sbarcato a Salerno in tempo record e già sul parquet nella sfida vittoriosa di mercoledì della selezione Under 19 sul parquet di Casapulla.

L'avversario

Si gioca, dunque, domani (sabato 25 novembre, palla a due alle ore 21), avversario di giornata una Paffoni Fulgor Omegna che vive, proprio come accaduto lo scorso weekend con Livorno, un momento decisamente positivo, cortesia degli ultimi tre successi nelle altrettante sfide in esame. I piemontesi, in occasione dell'ultimo turno di campionato, hanno sbancato niente meno che il PalaMacchia della Pielle Livorno (74-76 il risultato finale), portando a casa due punti fondamentali e facendo registrare l'ennesima, ottima prestazione in seguito alle precedenti vittorie sul parquet di Crema ed in casa contro Fiorenzuola.

Squadra ben allenata da coach Ugo Ducarello, la Paffoni Fulgor può fare affidamento su giocatori di qualità e certa affidabilità, su tutti il pivot Jacopo Balanzoni (che viaggia, al momento, ad una media di 15.2 punti a partita e 7.8 rimbalzi), oltre ai vari Torgano, Kosic, Fazioli, Chinellato e Baldassare, vecchia conoscenza del basket campano con trascorsi anche a Scafati.

Le dichiarazioni di coach Sciutto

Queste le dichiarazioni di coach German Sciutto alla vigilia del match tra Paffoni Fulgor Omegna e Lars Virtus Arechi Salerno:

"Affrontiamo una squadra reduce da un ottimo momento di forma, forte della propria identità e decisa a fare risultato per allungare la striscia di vittorie consecutive. Non sarà, come sempre, una partita facile, ci aspetta una gara ricca di insidie in un momento indubbiamente complesso.

In settimana abbiamo lavorato al meglio, al netto delle problematiche con cui giocoforza dobbiamo convivere: sappiamo che sarà necessaria una prestazione gagliarda. Difensivamente, l'obiettivo è essere performanti sul loro gioco perimetrale, dal momento che i tiratori di Omegna sono molto pericolosi se messi in ritmo. Sarà altrettanto fondamentale togliere riferimenti al loro gioco interno per Balanzoni, su cui costruiscono molte delle certezze del proprio attacco".

Info generali

Il match di domani, sabato 25 novembre alle ore 21 valido per l'undicesimo turno del campionato di Serie B, sarà diretto dai signori Stefano Pulina di Rivoli (Torino) e Stefano Caneva di Collegno (Torino).

Sarà possibile seguire, come sempre, la diretta-video del match attraverso il servizio LNP Pass e rimanere costantemente aggiornati sull'andamento della sfida attraverso i canali social della scrivente società.