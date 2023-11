Serie B: La Virtus Arechi Salerno ospita la Libertas Livorno in un test proibitivo

Entuasismo e consapevolezza. Sono probabilmente queste la due parole-chiave che hanno caratterizzato la settimana in casa Lars Virtus Arechi Salerno dopo il successo esterno dello scorso weekend sul campo della Npc Rieti.

Entusiasmo - e non potrebbe essere altrimenti - per aver conquistato la prima vittoria lontano da casa del campionato e per averlo fatto in un vero e proprio scontro-diretto, cortesia di una contesa tirata eppure dominata dall'inizio alla fine, e consapevolezza, rispetto a quanto accaduto ma soprattutto in vista di quel che aspetta il gruppo caro al patron Renzullo nella sfida di domenica 19 novembre (palla a due alle ore 18) del PalaLongo.

In terra campana, infatti, arriva una delle corazzate di questo campionato, quella Libertas Livorno evidentemente costruita con ambizioni di vertice e reduce da quattro vittorie consecutive che lasciano ovviamente ben sperare la truppa di coach Andreazza, nelle cui fila spiccano tra gli altri individualità del calibro di Lucarelli, Fratto e Ricci.

E allora, giusto parlare di entusiasmo e consapevolezza ma ancor più giusto essere massimamente concentrati sui prossimi quaranta minuti, senza pensare ad altro se non ad una sfida tutta da vivere, possesso dopo possesso, azione dopo azione, con l'auspicio di essere protagonisti di un'altra domenica degna di nota nell'entusiasmo del pubblico amico che potrà e dovrà, ancora una volta, fare la differenza.

La settimana blaugrana

Consueta settimana di lavoro intenso da parte della truppa targata Lars agli ordini di coach German Sciutto, finalmente in grado di riabbracciare tra gli effettivi a disposizione Marco Capocotta, assente da diverse settimane per infortunio e già protagonista di un'ottima performance nel match vittorioso della selezione under 19 blaugrana sul parquet di Scafati.

Sulla via del recupero anche Gabriele Spizzichini, la cui esperienza, leadership e cristallina qualità potrà fungere certamente da volano delle prestazioni di una squadra che - nelle ultime settimane - ha trovato quantità e qualità anche dal giovane Spinelli, capace di non far rimpiangere il suo compagno di reparto e garantendo prestazioni di notevole spessore.

Non al top e in forse per la sfida del PalaLongo Ferdinando Matrone, alle prese con fastidiosi problemi alla schiena che si spera possano non condizionare in eccesso un giocatore il cui contributo stava esponenzialmente lievitando nelle ultime settimane.

Le dichiarazioni di coach Sciutto

Queste le dichiarazioni del capo-allenatore salernitano, German Sciutto, alla vigilia del match di domenica con la Libertas Livorno:

"Affrontiamo un top team del campionato, ricco di giocatori di esperienza e grande qualità tecnica individuale, un avversario completo in ogni reparto che vive un momento molto positivo.

Il match di Rieti ha dato tanto entusiasmo e ne avevamo bisogno perché vincere in trasferta non è mai facile, i ragazzi hanno fatto uno sforzo significativo in un momento complesso nel quale le rotazioni sono ridotte e la fatica si fa sentire.

In settimana abbiamo lavorato, come sempre, con grande intensità: siamo consci del valore del nostro avversario ma altrettanto determinati a vendere cara la pelle: speriamo di poter avere in campo Capocotta per qualche minuto e di recuperare la leadership e il talento della nostra guida, Spizzichini.

Infine, torniamo a giocare davanti al pubblico amico, elemento rilevante perché dal sostegno della nostra gente possiamo ricavare energia nei momenti complessi. Avremo bisogno della spinta del pubblico di Salerno per battagliare al cospetto di un avversario di primissimo livello".

Info utili

Il match tra Lars Virtus Arechi Salerno e Libertas Livorno, in programma domenica 19 novembre alle ore 18, sarà diretto dai signori Davide Galluzzo ed Angelo Iaia di Brindisi.

Sarà possibile seguire la diretta-video del match, valido per il decimo turno del campionato di Serie B Old Wild West, attraverso il servizio streaming LNP Pass con telecronaca della partita a cura di Carmine Lione e Felice Naddeo, nonché rimanere costantemente aggiornati sull'andamento della sfida attraverso i canali social della scrivente società.