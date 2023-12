Serie B: La Virtus Arechi in trasferta a Fiorenzuola per tornare alla vittoria

Momento importante, probabilmente topico per la stagione della Lars Virtus Arechi Salerno, attesa domenica 10 dicembre (palla a due alle ore 18) dalla trasferta del PalArquato, in occasione della quale dovrà vedersela con Fiorenzuola Bees per la sfida valida quale quattordicesimo turno del campionato di Serie B Old Wild West.

Difficile, anzi, impossibile negare il momento di grande criticità vissuto dai blaugrana, reduci da quattro ko in fila e costantemente all prese con problemi di natura fisica che stanno caratterizzando, in negativo, il cammino e la crescita di squadra.

Eppure, certe partite hanno un peso specifico troppo rilevante per poter centrare l'attenzione su qualsivoglia altro aspetto che non sia il campo nonché, di riflesso, lo spietato verdetto che esso dovrà emettere alla sirena finale della sfida di Castell'Arquato.

Settimana intensa, come non mai, per la truppa di coach Sciutto, tornata nella serata di lunedì a Salerno dopo la sfida di domenica scorso in casa della Bakery e martedì intenta a vivere già l'atmosfera della vigilia della contesa con la corazzata Pielle Livorno, a preparare in poco più di una seduta d'allenamento il ritorno infrasettimanale al PalaLongo e protagonista, proprio tra le mura amiche, di una buonissima prestazione al cospetto di uno dei migliori avversari dell'intero campionato.

Si è vista, infatti, mercoledì sera al PalaLongo una Lars combattiva, grintosa ed arcigna nelle due fasi di gioco, capace di restare a contatto fino in fondo e di creare ben più di un grattacapo ad un avversario di tutto rispetto. Non solo: il match del PalaLongo ha fatto registrare il rientro, seppur parziale, tra gli effettivi a disposizione di Matrone, con l'auspicio che domenica al PalaArquato lo staff tecnico salernitano possa giovare del contributo di una panchina ancora più profonda, conseguenza di un'infermeria in svuotamento.

L'avversario

Squadra piuttosto complessa a definirsi Fiorenzuola, avversario indubbiamente ferito dall'esito del match di mercoledì sul parquet di Legnano, dove è arrivata una sconfitta di misura (86-84 il finale) al termine di una partita che i viaggianti hanno interpretato con l'atteggiamento giusto.

Negli ultimi cinque impegni disputati, la squadra allenata da coach Lorenzo Dalmonte ha fatto registrare quattro sconfitte a fronte di un solo ma perentorio successo sull'ottima Sant'Antimo, match questo che ha avvalorato quanto i Bees siano in grado di trasformarsi tra le mura amiche (quattro vittorie e solo due sconfitte, rimediate con Pielle Livorno e Crema, ovvero due tra le migliori squadre del raggruppamento), grazie soprattutto al contributo dei vari Sabic, Preti e Ricci tra gli altri, senza dimenticare la presenza in roster dell'ex Bottioni, elemento di certa affidabilità soprattutto con il pallone tra le mani.

Info utili

Il match di domenica 10 dicembre, valido per il quattordicesimo turno del campionato di Serie B Old Wild West, si disputerà alle ore 18 al PalArquani e sarà diretto dai signori Matteo Paglialunga (Fabriano) e Daniele Guercio (Ancona).

Come di consueto, sarà possibile seguire la diretta video della sfida sintonizzandosi sul portale LNP Pass nonché rimanere costantemente aggiornati sull'andamento della partita attraverso i canali social della scrivente società.