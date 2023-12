La Virtus Arechi in trasferta a Piacenza in cerca di riscatto. Il Focus sui piacentini

Appuntamento importante per la Lars Virtus Arechi Salerno, nuovamente protagonista lontano da casa in vista della seconda trasferta consecutiva dopo il ko rimediato lo scorso sabato ad Omegna. Ancora tempo di fare le valigie, dunque, per i ragazzi di coach Sciutto, attesi dal delicato test di domenica 3 dicembre al cospetto della Bakery Basket Piacenza.

Partita importante, come sempre forse anche di più, in un momento della stagione delicato che la Virtus sta purtroppo affrontando dovendo fare i conti con diverse defezioni che hanno di certo reso più complesso il cammino dopo il successo esterno sul campo di Rieti che aveva innalzato esponenzialmente il morale della truppa.

Le sconfitte, con Livorno prima ed Omegna poi, maturate tra l'altro con un gap importante ma figlie indubbiamente dello stato di forma di cui sopra, dovranno ora necessariamente essere messe da parte, con la massima concentrazione rivolta alla partita che verrà, da affrontare con il coltello tra i denti e la consapevolezza di dover gettare il cuore oltre l'ostacolo per provare a portare a casa l'intera posta in palio.

L'avversario

La Bakery arriva al match con Salerno probabilmente nel suo miglior momento stagionale: due vittorie consecutive, dopo un inizio non esattamente esaltante, e la sensazione di aver trovato la giusta quadratura per quanto visto sul parquet nelle sfide con Brianza prima e Sant'Antimo poi.

I biancorossi hanno rinvenuto le proprie certezze tecnico-tattiche, cortesia di una crescita esponenziale da parte tanto dei singoli quanto del gruppo: il successo casalingo con Brianza è maturato in virtù di una prestazione massimamente solida tanto in attacco quanto in difesa, ancor più al netto di un atteggiamento ideale messo in mostra fin dalle prime battute di gioco.

La prova del nove, poi, c'è stata lo scorso weekend al PalaPuca, allorché i ragazzi di coach Giorgio Salvemini hanno dimostrato di poter competere davvero contro chiunque e di aver imboccato la strada giusta, visto il "colpaccio" su un campo indubbiamente non facile.

Roster, quello piacentino, con al suo interno grande qualità, si pensi ai vari Criconia, Mastroianni, Wiltshire e Bedesic, ricambi giusti in uscita dalla panchina e guida tecnica di indubbia esperienza e sagacia.

Il focus dell'assistant coach Serrelli

Queste le dichiarazioni dell'assistant coach blaugrana, Daniele Serrelli, che ha presentato la Bakery Basket Piacenza alla vigilia del match di domenica:

"Affrontiamo una squadra in gran fiducia, protagonista di un momento davvero positivo. La prima, evidente caratteristica della Bakery è la forza del collettivo, un roster costruito sull'idea di poter fare affidamento su tanti giocatori, ciascuno dei quali in grado di offrire il proprio specifico contributo al sistema.

Dal punto di vista squisitamente tecnico-tattico, Piacenza è una squadra bidimensionale con lunghi atipici, capaci di giocare tanto fronte quanto spalle a canestro, si pensi a Mastroianni, giocatore pericoloso anche dalla distanza. Gli esterni biancorossi sono giocatori con buone mani, anch'essi capaci di mettersi in ritmo e colpire dai 6,75. Una squadra, altresì, che prende energia dal proprio attacco, intenzionata ad alzare il numero dei possessi, correre il contropiede e mantenere alto il ritmo della contesa.

Per quanto riguarda la difesa, la Bakery tende a variare il proprio assetto potendo ricorrere a diversi tipi di atteggiamenti, in grado di mettere in difficoltà gli avversari: mantengono grande aggressività nel corso dei quaranta minuti, sono aggressivi sulla palla e contenitivi sul pick and roll con Badesic.

Si tratta, insomma, di una squadra con ottime caratteristiche sia individuali che corali, saremo chiamati ad affrontarli mettendo fin da subito sul parquet grande energia, limitando gli errori e conservando lucidità nelle scelte che saremo chiamati a fare nel corso della contesa".