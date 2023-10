Serie B Nazionale: La Virtus Arechi concede il bis. Al Pala Carmine Longo battuta la Lissoni Interni Brianza

E' una Lars Virtus Arechi Salerno semplicemente da applausi quella che - in occasione del quarto turno del campionato di Serie B Old Wild West - supera tra le mura amiche di un calorosissimo PalaLongo la Lissone Interni Brianza Casa Basket col punteggio finale di 79-63, bissando così il grande successo di mercoledì con Montecatini.

Una prestazione ancora una volta da incorniciare da parte dei ragazzi di coach German Sciutto, bravissimi a fronteggiare le difficoltà di una contesa che non faceva indubbiamente difetto di insidie e che, invero, si è rivelata come la più nitida delle prove di forza da parte di un gruppo coriaceo e determinato a far propria la posta in palio.

La Partita

Salerno ritrova in quintetto Staselis e lancia nella mischia il positivissimo Capocotta, protagonista del match infrasettimanale. Nel primo quarto si fa persino fatica a riconoscere due squadre finora dalle spiccate doti offensive che, al contrario, fanno una fatica clamorosa a trovare la via del canestro: gli ospiti sono caoitici, poco precisi e morbidi in difesa, Salerno non fa benissimo con il pallone tra le mani ma ha il merito di mordere in fase di non possesso. In attacco, a dare un contributo utile alla causa, ci pensa Matrone, protagonista nel pitturato e totem blaugrana, viste le difficoltà degli avversari nel fronteggiarlo. Al decimo, è 19-13 in favore della Virtus.

Il secondo quarto di gioco vede gli ospiti rientrare sensibilmente: le percentuali al tiro si abbassano ancora, questa volta anche sul lato Salerno, che trova nel solo capitan Cucco un terminale offensivo dalla lunga distanza, dall'altro lato Brianza si affida a Caffaro e Ceparano, intenti a nascondere la serata poco felice dei vari Loro e Galassi.

Intanto, prima della sirena dell'intervallo lungo, per la Lars c'è una doccia fredda: in un contrasto di gioco in fase difensiva, Capocotta subisce un brutto colpo che costringe i sanitari ad intervenire rapidamente sul parquet con l'esterno blaugrana soccorso e costretto ad abbandonare la contesa tra la preoccupazione di pubblico, compagni e staff tecnico. All'intervallo lungo è 32-30 per Salerno.

La ripresa delle ostilità potrebbe vedere i padroni di casa intorpiditi dall'inerzia per quanto accaduto poco prima al proprio compagno di squadra, al contrario la reazione è quella di una grande squadra: la Virtus, infatti, si ricompatta, sale in cattedra uno scatenato Staselis che rompe costantemente le linee difensive di una Brianza sempre più in apnea (58-47 al trentesimo).

Nell'ultimo quarto di gioco la Virtus scava il solco e prende letteralmente il volo: Matrone è sempre più un riferimento nel pitturato, Spinelli regala frangenti di grande pallacanestro consentendo a Spizzichini di rifiatare e trovando persino la sua prima doppia cifra in serie B (11 punti a fine gara). La gara diventa un monologo blaugrana, con Brianza che non sa come venirne fuori e, allora, in un amen la Lars tocca e supera persino il +20 nell'entusiasmo di un caldissimo PalaLongo.

Si va in scioltezza fino alla sirena finale con lo staff tecnico salernitano che concede minuti a tutti i giovanissimi della cantera, con debutto di Renzullo (figlio del patron Nello) e minuti utili per Lucadamo. Alla sirena finale è 79-63, seconda vittoria consecutiva per Salerno che cancella il minus dalla propria classifica generale e dà un ulteriore, importante segnale a sé stessa e alle avversarie, tutto in attesa del derby del prossimo weekend sul complicato parquet della Geko Psa Sant'Antimo.

Lars Virtus Arechi Salerno - Lissone Interni Brianza Casa Basket 79-63 (19-13, 13-17, 26-17, 21-16)

Lars Virtus Arechi Salerno: Mantvydas Staselis 19 (6/9, 1/2), Ferdinando Matrone 13 (5/5, 0/1), Francesco Spinelli 11 (1/2, 3/5), Marco Cucco 10 (0/0, 3/6), Lazar Kekovic 9 (4/9, 0/4), Mattia Acunzo 9 (3/6, 0/2), Andrea Arnaldo 5 (1/1, 1/3), Marco felice Capocotta 2 (1/1, 0/1), Gabriele Spizzichini 1 (0/1, 0/0), Tomás Fernández lang 0 (0/0, 0/1), Saverio Renzullo 0 (0/0, 0/0), Emanuele Lucadamo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 - Rimbalzi: 40 7 + 33 (Gabriele Spizzichini 10) - Assist: 26 (Gabriele Spizzichini 9)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Alessandro Ceparano 13 (2/6, 3/5), Augustin Caffaro 11 (4/12, 0/1), Tommaso Lanzi 9 (0/4, 3/5), Alessandro Naoni 7 (2/3, 1/2), Andrea Loro 6 (0/2, 1/6), Leonardo Valesin 6 (0/0, 2/3), Matteo Galassi 5 (1/5, 1/6), Luca Fabiani 4 (1/4, 0/0), Nikola Nonkovic 2 (1/2, 0/0), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 32 9 + 23 (Augustin Caffaro 6) - Assist: 13 (Tommaso Lanzi, Matteo Galassi 3)