Serie B: Trasferta a Sant’Antimo per la Lars Salerno. Coach Ponticiello: “Dettagli, intensità e piano partita”

Avellino e Caserta sono due ricordi belli, anzi bellissimi, ma ora c’è pensare al nuovo derby. Il terzo di fila. Lo impone il calendario, ovviamente la classifica (14 punti e -6 dal terzo e quarto posto), ma soprattutto la voglia dei blaugrana di voler continuare la risalita. Obiettivo quindi provare a riconfermarsi, sotto tutti i punti di vista, domenica alle 18:00 al Pala Puca in casa della Geko Psa Sant’Antimo (terza in classifica con 20 punti). Questo perché il recentissimo passato ha detto tanto sulla Lars Virtus Arechi Salerno, ha detto che dal punto di vista tattico la squadra sta rispondendo alla grande alle richieste di coach Ponticiello, che dal punto di vista fisico il lavoro del prof Megaro continua a ripagare in modo evidente, ma anche e soprattutto che capitan Rinaldi e compagni non vogliono deludere le aspettative di squadra e tifosi. E allora, nonostante il brutto infortunio di Bottioni, vietato fermarsi proprio ora. Più forti di tutto e tutti!

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “C’è una regola non scritta che dice che parlare di assenze, di infortuni, di fortuna o sfortuna non serve a nulla, per cui siamo estremamente concentrati sul nostro percorso di crescita. Il prossimo derby sarà molto utile in tal senso, un derby che andrà affrontato con massima concentrazione per i dettagli, con grande intensità ed energia, ma anche con grande attenzione nello sviluppo del piano partita. I passi in avanti fatti negli ultimi tempi sono evidenti, ma dobbiamo ancora di più investire su noi stessi per velocizzare il già citato percorso di crescita. Per farlo sarà anche importante provare ad arrivare a zero nella classifica inglese al termine del girone di andata, in modo così da continuare a cavalcare l’onda emotiva positiva in vista del girone di ritorno”.