Serie B: Troppa Gema per Salerno. Prima sconfitta interna per la Virtus

Seconda battuta d'arresto consecutiva per la Lars Virtus Arechi Salerno, sconfitta tra le mura amiche del PalaLongo con il punteggio finale di 77-90.

Regge solo metà gara la resistenza della truppa agli ordini di coach Sciutto, brava nei primi venti minuti di gioco a togliere riferimenti ai viaggianti, quanto mai imprecisi al tiro e poco fluidi nelle dinamiche offensive a fronte di una Lars combattiva e, sebbene non al top, intensa in fase di non possesso (all'intervallo lungo il vantaggio dei padroni di casa è di tre lunghezze (38-35) con Staselis ed Acunzo protagonisti in attacco e ben imbeccati da un lucidissimo Spizzichini.

La ripresa delle ostilità, tuttavia, è come un brusco risveglio per i padroni di casa: la Gema alza la propria intensità difensiva e trova con continuità la via del canestro, complici i centri di uno scatenato Mastrangelo ed un letale Mazzantini.

Salerno, esattamente come accaduto nell'opening game con Piombino, esce nettamente dalla contesa senza più rientrare: i viaggianti piazzano un break letale nella terza frazione (16-28) che sa di resa, ancor più perché è proprio la Virtus a spegnersi anche e soprattutto emotivamente con un body language che, purtroppo, parla chiaro ed anticipa il finale della sirena finale.

Brutto passo falso per la Lars, costretta ora a darsi una svegliata in vista del prossimo match in programma mercoledì 1 novembre alle ore 21 sul parquet di Crema.

LARS VIRTUS ARECHI SALERNO - GEMA MONTECATINI 77-90 (15-17; 23-18; 16-28; 23-27)

Lars Virtus Arechi Salerno: Spizzichini 10, Matrone 4, Staselis 22, Cucco 6, Spinelli 0, Acunzo 16, Fernandez 4, Lucadamo ne, Renzullo ne, Arnaldo 0, Kekovic 15. Coach: Sciutto.

Gema Montecatini: Mazzantini 20, Angelucci ne, Savoldelli 11, Di Pizzo 12, Korsunov 1, Mastrangelo 14, Passoni 6, Dell'Anna 3, Pirani 16, Corgnati 7, Benedetti 0. Coach: Del Re.