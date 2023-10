Serie B, Virtus Arechi Salerno: Il cuore non basta il derby va alla Geko. Coach Sciutto: "Dispiace per il risultato, continuiamo a lavorare"

Una generosissima Lars Virtus Arechi Salerno cede il passo alla Geko Psa Sant'Antimo, al termine di un derby davvero emozionante, deciso dopo un overtime che sorride ai padroni di casa (83-78 il risultato finale).

Salerno approccia bene alla contesa rispondendo colpo su colpo agli attacchi degli azzurri e trovando con buona continuità la via del canestro,cortesia dei centri di Staselis ed Arnaldo. Dall'altra parte, Sant'Antimo fa capire immediatamente le proprie intenzioni, coinvolgendo nel vivo delle operazioni Kamperidis e spingendo la transizione offensiva con i vari Gallo e Mennella (24-23 al decimo).

Il secondo quarto di gioco vede gli ospiti prima continuare a battagliare, poi perdere intensità in fase di non possesso: la Geko è cinica e ne approfitta prontamente, piazzando un break significativo prima dell'intervallo lungo che consegna persino il +17 partenopeo (52-35).

Alla ripresa delle ostilità la riscossa blaugrana non è scontata, invece Salerno inizia a macinare gioco partendo dalla qualità della propria difesa: Acunzo prende per mano i suoi su ambo i lati del campo, fornendo alla truppa viaggiante energia e qualità con il pallone tra le mani, al punto da diventare in un amen il top scorer della gara (chiuderà con 21 punti e 5 rimbalzi all'attivo). Il ritardo della Lars si riduce ma la Geko è ancora una volta bravissima a non togliere le mani dal volante, affidandosi a Quarisa, autentico riferimento sotto le plance (70-57 al trentesimo).

L'ultimo quarto di gioco regala spettacolo ed emozioni forti: sale in cattedra la "vera" difesa di Salerno, Sant'Antimo scompare dal parquet e realizza appena cinque punti in dieci minuti; gli ospiti danno spettacolo e, partendo dalla fase di non possesso, massimizzano grazie alla transizione veloce di un inarrestabile Staselis (18 punti e 6 rimbalzi).

Ci crede eccome la Virtus che va in apnea senza tuttavia rinunciare ad alzare la propria intensità difensiva e trovando, nel finale, il "goal" di Spizzichini dalla lunga distanza che vale la clamorosa parità a quota 75 ed il consequenziale insperato ma meritato overtime.

Il supplementare vede le due squadre continuare a darsi battaglia, sebbene le energie siano in drastico calo: Salerno si ostina troppo alla ricerca della conclusione dalla distanza ed è sfortunata in alcune conclusioni in transizione dei suoi esterni: Sant'Antimo, al contrario, fa quello che deve affidandosi alla qualità, all'esperienza e a tutto l'incredibile killer instinct del duo Kamperidis- Dri, i cui canestri condannano di fatto Salerno alla terza sconfitta stagionale.

Finisce 83-78, a sorridere è la Geko Psa Sant'Antimo ma ancora tante ottime indicazione per una Lars Virtus Arechi Salerno capace di non mollare mai e di competere fino all'ultimo istante, pur essendosi ritrovata spalle al muro al cospetto di un avversario di indubbio valore.

Le dichiarazioni di coach Sciutto

"Dispiace ovviamente per il risultato finale, è stata una partita dai due volti: nella prima metà della gara non abbiamo messo in mostra la nostra identità e siamo stati poco inclini a rispettare le idee di gioco su cui lavoriamo da inizio stagione. Sant'Antimo ha trova con continuità le linee di passaggio ideali e non siamo stati pronti a rendergli il lavoro complesso. Ho visto poca pressione sulla palla e troppa attenzione su una fase offensiva, tra l'altro poco corale.

Il secondo tempo, al contrario, è stato caratterizzato dal ritorno alla nostra pallacanestro, fatta di intensità difensiva, agonismo e desiderio di stare nella partita con gli effetti che si sono visti sul parquet: in attacco abbiamo iniziato a muovere la palla, trovando conclusioni di qualità ed il coinvolgimento da parte di tutti ma ciò che ha fatto la differenza è stata la fase difensiva che ha visto Sant'Antimo fare enorme fatica nel trovare la via del canestro.

L'overtime? E' sempre una partita a sé, c'era tanta stanchezza e non siamo stati lucidi in alcune conclusioni in cui avremmo potuto fare meglio. Ripartiamo dal nostro secondo tempo, dispiace indubbiamente per la sconfitta ma servirà per continuare il nostro processo di crescita ed essere sempre più consapevoli dell'identità di gioco che può e deve continuarci a rappresentare".

GEKO PSA SANT'ANTIMO - LARS VIRTUS ARECHI SALERNO 83-78 (OVERTIME) (24-23 ; 28-12; 18-22; 5-18; 8-3)

Geko Psa Sant'Antimo: Dri 17, Cantone 6, Kamperidis 22, Quarisa 16, Gallo 11, Peluso ne, D'Apice ne, Colussa 0, Di Camillo 2, Mennella 9, Di Donato ne. Coach: Gandini.

Lars Virtus Arechi Salerno: Acunzo 21, Kekovic 10, Staselis 18, Spizzichini 5, Cucco 3, Renzullo ne, Matrone 12, Arnaldo 7, Spinelli 2, Fernandez 0, Lucadamo ne. Coach: Sciutto.

Arbitri della gara: Silvio Faro (Tivoli), Gianluca Cassiano (Roma).