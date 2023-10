Serie B: Altro derby per la Virtus Arechi. Al PalaPuca contro la Geko degli ex

Manca sempre meno al secondo derby dell'anno da cui è attesa la Lars Virtus Arechi Salerno nel weekend ormai alle porte che la vedrà di scena al PalaPuca sul parquet della compagine locale, la Geko Psa Sant'Antimo.

Si gioca domenica 22 ottobre alle 18 e per gli ospiti, come per i padroni di casa, si tratta del secondo derby della stagione; stesso bilancio in campionato (due vittorie e due sconfitte per parte, eppure complice il -3 in classifica la generale è la Virtus ad inseguire) e stesso rullino di marcia anche nei derby, considerato che tanto Salerno quanto Sant'Antimo sono state sconfitte rispettivamente da Caserta ed Avellino.

Similitudini, insomma, che si sprecano in una sfida tutta da vivere che saprà certamente regalare emozioni e che metterà in palio due punti preziosissimi per chi saprà aggiudicarseli. Anche dal punto di vista psicologico, il morale delle due truppe è alle stelle, con Salerno reduce da due grandi exploit casalinghi con le corazzate Montecatini e Brianza e Sant'Antimo protagonista nel weekend passato di un colpaccio in quel di Livorno.

Insomma, tutte ma davvero tutte le carte in regola per assistere ad una grande sfida.

La settimana blaugrana

Settimana, come sempre, di lavoro costante ed intenso per i ragazzi di coach Sciutto, galvanizzati oltreché dal derby che li aspetta anche dalla bellissima notizia relativa all'infortunio occorso nel match di domenica scorsa a Marco Capocotta, il cui problema fisico è decisamente meno grave di quello che si temeva e che resterà ai box verosimilmente per un paio di settimane, al netto della forte contusione al ginocchio da riassorbire.

Next man up, dunque, questo il mantra del team salernitano, che dovrà innalzare ulteriormente la qualità della propria pallacanestro per nascondere l'assenza di un giocatore che si stava ritagliando uno spazio importante nelle rotazioni del coaching staff della Virtus, chiamato ora a trovare delle alternative sugli esterni per continuare un processo di crescita che non può né deve arrestarsi sul più bello.

L'avversario

Avversario di tutto rispetto quello che la Lars sarà chiamata ad affrontare nel derby di domenica; la Geko Psa Sant'Antimo è squadra ottimamente allestita in offseason, con individualità di primissimo livello, su tutti Michalis Kamperidis, ben coadiuvato dagli ex Salerno Cantone, Gallo e Mennella.

Un gruppo, quello allenato da coach Gandini, con grande equilibrio tra le due fasi di gioco, maestro nel ricorso al pick & roll e con eccellente presenza sia sugli esterni che sotto le plance.

Info generali

Il match tra Geko Psa Sant'Antimo e Lars Virtus Arechi, valido per la quinta giornata del campionato di Serie B Old Wild West, andrà in scena, come detto, domenica 22 ottobre alle ore 18 al PalaPuca e sarà diretto dai signori Silvio Faro di Tivoli e Gianluca Cassiano di Roma.

Sarà possibile, come sempre, seguire il match in diretta video attraverso il portale Lnp Pass, oltreché rimanere aggiornati via social attraverso i canali ufficiali della scrivente società.