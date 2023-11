Serie B: la Virtus Arechi ospita legnano per tornare alla vittoria

Ottava giornata del campionato di Serie B Old Wild West per la Lars Virtus Arechi Salerno, impegnata domenica al PalaLongo (palla a due alle ore 17 anziché al consueto orario delle 18, su richiesta della società ospite) per l'ultimo atto di una settimana davvero di fuoco.

Tre partite in otto giorni, dopo il match interno di domenica scorsa con Gema Montecatini ed il turno infrasettimanale sul parquet del PalaCremonesi con la Pallacanestro Crema. L'obiettivo è certamente quello di tornare al successo per la truppa agli ordini di coach German Sciutto, desiderosa di lasciarsi alle spalle gli ultimi tre ko e ritrovare magari la vittoria proprio dinnanzi al pubblico amico.

Avversario di giornata sarà la Sae Scientifica Legnano, compagine di esperienza e caratura tecnica indiscussa, reduce dalla perentoria affermazione di mercoledì ai danni di Piacenza. Non sarà una partita facile, come sempre in questo campionato, ancor più al termine di una settimana particolarmente dispendiosa per quanto concerne le energie fisiche e mentali investite dai salernitani che hanno avuto pochissimo tempo per preparare la delicata sfida della domenica in arrivo.

Gli ospiti, guidati in panchina da coach Paolo Piazza, occupano al momento l'undicesima posizione in graduatoria, frutto di un bilancio di quattro vittorie a fronte di tre sconfitte e possono annoverare, nelle proprie fila, giocatori di esperienza e qualità indiscusse, quali Marino, Casini e Raivio tra gli altri. Una squadra ben assortita sul perimetro e nel gioco interno, pronta a dare battaglia alla Virtus e a competere per ritrovare un successo esterno che manca dallo scorso 14 ottobre al PalaBattisti di Verbania con la Paffoni Fulgor Omegna.

Le dichiarazioni di coach Sciutto

Queste le dichiarazioni del capo-allenatore della Lars Virtus Arechi Salerno, German Sciutto, alla vigilia del match di domenica con Legnano:

"Lasciamoci alle spalle quanto accaduto mercoledì con Crema, siamo chiamati adesso a trovare una reazione che ci consenta di tornare alla vittoria perché lo sport è spietato e ciò che conta davvero, alla fine, sono i due punti. E' stata una settimana massimamente dispendiosa in termini di energie fisiche e mentali, siamo rientrati giovedì da Crema, ragion per cui il tempo per lavorare e preparare la sfida di domenica è davvero ridotto all'osso: saremo, perciò, chiamati a massimizzare la qualità del lavoro svolto nel tempo a disposizione e scendere sul parquet concentrati sin da subito e per tutto il corso della gara. Legnano è un avversario ostico, sanno gestire i ritmi della partita e possono fare affidamento su giocatori di esperienza: il nostro compito sarà quello di trovare le contromisure per contrastare i loro punti di forza ma, più d'ogni altra cosa, credere nelle regole della nostra pallacanestro".

Info utili

Il match di domenica 5 novembre tra Lars Virtus Arechi Salerno e Sae Scientifica Legnano si disputerà alle ore 17 al PalaLongo e sarà diretto dai signori Daniele Gai e Giorgio Silvestri (Roma).