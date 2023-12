Serie B: Altro stop per la Virtus Arechi. Al PalaBakery vince Piacenza

Nulla da fare per la Lars Virtus Arechi Salerno nel match valido per il dodicesimo turno del campionato di Serie B Old Wild West.

Al Palafranzanti, infatti, i padroni di casa della Bakery Basket Piacenza si impongono con il risultato finale di 85-63, al termine di un match rimasto effettivamente in discussione per dieci minuti o poco più.

Blaugrana in grosse difficoltà dal punto di vista fisico, ancora orfani di Acunzo e Matrone e con il play Spinelli a mezzo servizio: il primo quarto di gioco inizia con un surreale 0-0 che si protrae per ben quattro minuti e quattordici secondi di gioco, il primo "goal" di serata lo realizza Spizzichini con un 2+1 che vale il primo vantaggio ospite.

La contesa, finalmente, si sblocca, Piacenza trova la retina con Mastroianni ed il primo quarto vive sui binari dell'assoluto equilibrio (18-18 al decimo); dopo il break, tuttavia, la Bakery mette il turbo e rientra sul parquet con un parziale di 12-0 propiziato dai canestri di Criconia e Manenti oltreché dalla presenza a tutto campo di Soviero. I blaugrana provano a rimanere aggrappati alla sfida grazie alla prestazione tutto cuore di Kekovic ma all'intervallo lungo sono già undici le lunghezze di ritardo accumulate (46-35).

La ripresa delle ostilità chiude di fatto i giochi: Salerno è scarica dal punto di vista difensivo oltreché in gran confusione con il pallone tra le mani, d'altro canto Piacenza non sbaglia nulla, trovando continuità con i canestri dalla lunga distanza che fanno precipitare la Virtus sotto di ventitrè lunghezze (70-47 al trentesimo).

Gli ultimi dieci minuti aggiungono poco all'intreccio di una gara fondamentalmente già decisa che, alla sirena finale, si chiude col risultato di 85-63. .

Terzo successo in fila per i piacentini che confermano l'ottimo momento di forma, terza sconfitta invece per Salerno in evidente difficoltà in termini di energia, con la settimana in arrivo che vedrà i blaugrana impegnati mercoledì al PalaLongo con la Pielle Livorno e domenica prossima sul parquet della caldissima Fiorenzuola.

Bakery Basket Piacenza - Lars Virtus Arechi Salerno 85-63 (18-18, 28-17, 24-12, 15-16)

Bakery Basket Piacenza: Mattia Mastroianni 15 (5/10, 1/5), Martino Criconia 15 (0/1, 4/6), William luca Wiltshire 12 (3/5, 2/6), Lucas Maglietti 11 (1/3, 3/5), Antonio jacopo Soviero 10 (2/4, 1/1), Luca Manenti 7 (2/7, 1/2), Jure Besedic 6 (0/0, 2/3), Zakaria El agbani 5 (1/1, 1/4), Benjamin Marchiaro 4 (1/2, 0/1), Mattia Molinari 0 (0/0, 0/0), Pietro Alberici 0 (0/0, 0/0), Matteo Barattieri 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Antonio jacopo Soviero 12) - Assist: 17 (Lucas Maglietti 7)

Lars Virtus Arechi Salerno: Lazar Kekovic 18 (3/5, 3/6), Mantvydas Staselis 11 (2/3, 2/5), Tomás Fernández lang 8 (1/1, 2/8), Marco Cucco 8 (1/1, 2/6), Gabriele Spizzichini 7 (2/2, 0/2), Marco felice Capocotta 5 (1/2, 0/3), Andrea Arnaldo 3 (0/2, 1/5), Francesco Spinelli 3 (0/0, 1/1), Emanuele Lucadamo 0 (0/0, 0/0), Abdramane Haidara 0 (0/0, 0/0), Mattia Acunzo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 30 5 + 25 (Lazar Kekovic 13) - Assist: 11 (Marco felice Capocotta 4)