Serie B: La Virtus cerca il riscatto a Pozzuoli. Coach Di Lorenzo: “Aggressivi sin dall’inizio”

Voltare pagina, immediatamente. Reduce da due sconfitte consecutive, la Lars Virtus Arechi Salerno vuole a tutti i costi rialzarsi e iniziare a scrivere un capitolo del tutto nuovo. Un capitolo avvincente. E allora vietati passi falsi domani in casa della Bava Pozzuoli, palla a due alle 18:00 al PalaTrincone (la gara si giocherà a porte chiuse).

Le dichiarazioni di coach Giampaolo Di Lorenzo: “Siamo consapevoli del momento, quindi c’è grande voglia di voler riaprire una striscia positiva di risultati. Vogliamo, infatti, tornare subito al successo, ma per farlo sarà importante l’approccio. Spesso nelle ultime uscite abbiamo impiegato più di qualche minuto per entrare in partita e di conseguenza siamo stati costretti a rincorrere, per cui questa volta dovremo essere aggressivi sin dal primo possesso. Ma vietato sottovalutare Pozzuoli, in casa ha dato filo da torcere a tutti fino al quarantesimo”.

La gara della Virtus, così come tutto il campionato, è trasmesso in diretta streaming sul canale della Lega Pallacanestro “Lnp Pass”. Per vedere le partite è necessario sottoscrivere l’abbonamento.