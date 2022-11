Serie B: La Virtus Arechi ospita Bisceglie in una sfida d'alta quota

Quaranta minuti affascinanti, quaranta minuti per provare a dare un segnale importante alla propria stagione e per mandarlo anche alle dirette concorrenti. In attesa della prima vittoria in trasferta, la Lars Virtus Arechi Salerno proverà domani sera, palla a due alle 19:00, a conquistare contro un avversario di valore come il Lions Bisceglie (secondo in classifica a +2 dai blaugrana) la quinta vittoria consecutiva davanti ai propri tifosi (ingresso, come sempre, gratuito).

Le dichiarazioni di coach Giampaolo Di Lorenzo: “Tutte le gare sono importanti, ma quella di sabato potrebbe avere un peso specifico diverso tenendo conto del valore del nostro prossimo avversario. Vogliamo continuare a vincere davanti al nostro pubblico, anche perché vincere potrebbe far aumentare ulteriormente l’entusiasmo nell’ambiente, consapevoli però del fatto che bisogna essere più equilibrati nelle analisi. Per cui, gioire un po’ di più ma senza fare voli pindarici dopo un successo e non dare il via a una tragedia dopo una sconfitta. Non bisogna dimenticare che quello di quest’anno è un campionato del tutto differente visto lo stravolgimento della formula. Resto, comunque, fiducioso perché la qualità del lavoro nel corso della settimana è alta”.

