Serie B: La Virtus Arechi in trasferta a Roma contro la Luiss. Coach Ponticiello: "La difesa elemento essenziale"

Tutto è ancora possibile, tutto può ancora accadere. Basta volerlo. Lo sa bene la Lars Virtus Arechi Salerno che non vuole porsi limiti, neppure dopo la sconfitta di Sant’Antimo. Del resto non bisogna mai smettere di sognare. Ma per trasformare il proprio sogno in realtà serviranno ovviamente le vittorie, con la prima da provare a conquistare sabato alle 18:00(prima giornata di ritorno) sul difficile parquet della Luiss Roma attuale seconda forza del girone D del campionato di Serie B Old Wild West.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Affronteremo un avversario che oggettivamente è il più in forma del nostro girone, gli ultimi successi esterni contro Sant’Antimo, Ruvo e Caserta e quello interno contro Taranto lo confermano. Ma questo non deve condizionare la nostra prestazione, bensì deve motivarci ulteriormente. La prestazione di Sant’Antimo ha dimostrato che possiamo giocare alla pari contro chiunque, ma tenendo conto del ritardo che abbiamo in classifica sappiamo bene che saremo costretti a vincere praticamente quasi tutte le prossime partite a prescindere da chi ci troveremo di fronte. Siamo consapevoli che l’assenza di Bottioni e le precarie condizioni fisiche di alcuni giocatori ci complicano ulteriormente i piani, ma una squadra come la nostra deve fare leva sulle proprie motivazioni e sulle proprie caratteristiche tecniche. Come accaduto nell’ultimo turno, anche sabato affronteremo una squadra che ama correre, per cui dovremo tenere ben impresso nella mente che la difesa dovrà essere un elemento essenziale dal quale partire. Questa volta più che i complimenti che abbiamo ricevuto dopo alcune sconfitte, spero di portare a casa i due punti in palio”.

Dove vedere la partita: la gara della Virtus, così come tutto il campionato, è trasmesso in diretta streaming sul canale della Lega Pallacanestro “Lnp Pass”. Per vedere le partite è necessario sottoscrivere l’abbonamento. Per l’occasione, però, la gara del Pala Luiss sarà trasmessa gratuitamente sul canale Twitch Italbasket.