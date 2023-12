Serie B: troppa Fiorenzuola. Altra sconfitta per la Virtus Arechi Salerno

Squadra in casa

Senza storia. Bastano queste due parole per riassumere il quattordicesimo turno del campionato di Serie B Old Wild West per la Lars Virtus Arechi Salerno, costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto di Fiorenzuola Bees col punteggio finale di 94-65.

Esito del match, di fatto, mai in discussione: coach Sciutto ritrova in quintetto Matrone, perde tra gli arruolabili Capocotta a causa di un attacco febbrile dell'ultima ora ma riabbraccia Acunzo, sebbene giocoforza lontano dal top della condizione.

I padroni di casa partono fortissimo, Salerno è assente dalla contesa: Preti e Bottioni comandano le operazioni, i Bees realizzano ben 27 punti in 10 minuti trafiggendo con estrema facilità il canestro avversario. La Virtus è morbida in difesa e poco pericolosa in attacco, al decimo sono già 13 le lunghezze che separano le due squadre (27-14).

Ci si aspetta una reazione di orgoglio da parte dei viaggianti, ma il copione del primo quarto trova continuità anche nei secondi dieci minuti; è ancora Fiorenzuola a dominare in ogni frangente di gioco, Salerno si aggrappa alle giocate di Spizzichini ed Acunzo ma soffre le pene dell'inferno anche nella lotta a rimbalzo che ha nei Bees un unico padrone. All'intervallo lungo è 42-27.

La ripresa delle ostilità poco o nulla modifica nell'andamento della gara, Fiorenzuola controlla e Salerno confusionariamente produce ben poco ma ciò che davvero uccide le scarse già scarse velleità dei blaugrana è una terza frazione da 30 punti subiti. Al trentesimo è 72-49.

Gli ultimi dieci minuti di "gioco" null'altro hanno da aggiungere alla gara, ad eccezione del fatto che i padroni di casa si aggiudicano anche quest'ultimo parziale (22-16) che sancisce il finale 94-65.

Notte fonda per la Lars Virtus Arechi Salerno, annichilita e alla quinta sconfitta consecutiva.

Fiorenzuola Bees - Lars Virtus Arechi Salerno 94-65 (27-14, 15-13, 30-22, 22-16)

Fiorenzuola Bees: Jacopo Preti 17 (3/7, 3/6), Emir Sabic 16 (1/2, 3/5), Riccardo Bottioni 14 (5/5, 1/1), Federico Ricci 10 (4/9, 0/1), Noah Giacchè 9 (0/0, 3/6), Ilija Biorac 8 (3/3, 0/0), Alessandro Voltolini 6 (2/2, 0/4), Mourtada Gaye serigne 6 (3/5, 0/0), Magaye Seck 4 (1/4, 0/0), Alessio Re 4 (1/5, 0/0), Matteo Bettiolo 0 (0/0, 0/0), Niccolò Venturoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Alessio Re 7) - Assist: 25 (Emir Sabic 8)

Lars Virtus Arechi Salerno: Gabriele Spizzichini 18 (5/7, 1/1), Mantvydas Staselis 12 (5/10, 0/2), Mattia Acunzo 10 (3/4, 1/5), Marco Cucco 9 (0/0, 2/7), Tomás Fernández lang 8 (2/3, 1/2), Lazar Kekovic 6 (2/5, 0/2), Andrea Arnaldo 2 (1/2, 0/2), Ferdinando Matrone 0 (0/3, 0/0), Francesco Spinelli 0 (0/0, 0/0), Abdramane Haidara 0 (0/0, 0/0), Emanuele Lucadamo 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 25 6 + 19 (Mattia Acunzo 8) - Assist: 15 (Gabriele Spizzichini, Mantvydas Staselis 4)