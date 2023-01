Serie B: La Virtus Arechi crolla in casa della luiss

Non la serata che tutti si aspettavano, che soprattutto serviva per provare a rimettere in piedi la stagione. In casa della Luiss Roma la Lars Virtus Arechi Salerno non riesce quasi mai a entrare in partita e così inizia nel peggiore dei modi il girone di ritorno (84-73).

La gara: a nulla è servita l’esplicita richiesta fatta alla vigilia da coach Ponticiello, al Pala Luiss è proprio la difesa che tradisce i blaugrana. Certo in attacco le cose non vanno molto meglio, appena 28 punti segnati nel primo tempo, ma nella metà campo difensiva la Virtus è praticamente assente. Dopo aver annusato il problema con l’iniziale 10-3 firmato tutto Legnini-Pasqualin, nei minuti successi Ponticiello vede la sua squadra scivolare addirittura sotto di 21 lunghezze già al 10’ (31-10). I 10 rimbalzi di differenza, 14 a 4 a favore dei laziali, sono uno dei principali temi di inizio partita. Anzi, uno dei tanti. Perché in casa Salerno non funziona praticamente nulla dall’inizio alla fine. E così al termine dei quaranta minuti, dopo essere arriva al massimo sul -13 al 36’, tocca fare i conti con una brutta e pesante sconfitta.

Luiss Roma - Lars Virtus Arechi Salerno 84-73 (31-10, 14-18, 23-22, 16-23)

Luiss Roma: Marco Legnini 21 (3/6, 5/9), Marco Pasqualin 17 (2/3, 3/3), Matteo Fallucca 16 (0/0, 5/10), Matija Jovovic 10 (3/4, 1/4), Giovanni Allodi 7 (2/6, 1/1), Alessandro Perotti 6 (3/4, 0/0), Cesare Barbon 4 (1/2, 0/2), Giorgio Di bonaventura 3 (0/1, 1/3), Riccardo Murri 0 (0/2, 0/3), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 38 12 + 26 (Alessandro Perotti 9) - Assist: 18 (Marco Pasqualin, Matteo Fallucca, Riccardo Murri 4)

Lars Virtus Arechi Salerno: Niccolò Rinaldi 19 (2/5, 5/7), Niccolò Moffa 17 (3/8, 3/5), Alessio Donadoni 15 (4/5, 2/5), Dario Zucca 10 (2/4, 1/5), Giovanni Laquintana 6 (2/4, 0/2), Duilio Birindelli 6 (3/6, 0/1), Victor Sulina 0 (0/0, 0/0), Ernesto Beatrice 0 (0/1, 0/1), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Marco felice Capocotta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 20 2 + 18 (Niccolò Moffa 6) - Assist: 16 (Alessio Donadoni 7)