La Gelbison si rinforza con Giuseppe Fornito

Il centrocampo della Gelbison si arricchisce di un rinforzo di assoluto valore. È infatti stato ingaggiato Giuseppe Fornito, giocatore con grande esperienza nel calcio professionistico. Fornito, classe 1994, arriva dal Giugliano dove ha iniziato la stagione, ed entra nella rosa di mister Esposito con un curriculum di tutto rispetto. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, nel 2013/14 passa al Pescara. La stagione successiva si trasferisce alla Nuova Cosenza, totalizzando 34 presenze e diventando uno dei protagonisti della salvezza dei calabresi nel Girone C di Lega Pro. Nell’annata 2015/16 passa al Messina collezionando 31 presenze e 2 reti nel settimo posto dei siciliani nel Girone C di Lega Pro. Nei due anni successivi è protagonista ancora in Sicilia, sempre in Serie C, con le maglie di Catania e Trapani, totalizzando 44 presenze totali e 4 reti. Nella stagione 2018/19 è tra i protagonisti della rimonta della Paganese nel Girone C di Serie C. Sempre nei professionisti, ha indossato le maglie di Catania e Rende. Nella scorsa stagione, infine, l’esperienza al Savoia.