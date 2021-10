Calciomercato, il San Marzano si regala Giuseppe Nuvoli

Nuovo rinforzo a centrocampo per il San Marzano che ha comunicato la firma di Giuseppe Nuvoli, duttile atleta classe 1987. Un innesto importante per la compagine blaugrana che alza ancor di più, se possibile, il tiro. Nella sua carriera Nuvoli ha vinto un campionato di Eccellenza con il Selargius e ben quattro campionati di serie D con le formazioni di Nuorese, Torres, Viterbese e Arzachena. Dunque Nuvoli arriva al San Marzano per portare ulteriore esperienza ad una squadra che non nasconde l’ambizione di voler vincere il campionato di Eccellenza. E arriva in un momento particolare, ovvero dopo la sconfitta di sabato scorso a Vico Equense. Intanto domani il San Marzano di mister Pirozzi sarà impegnato nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Angri, mentre nel weekend affronterà un altro incontro ostico di campionato contro il Buccino Volcei che precede i blaugrana di due punti in classifica.