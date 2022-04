CoroPop di Salerno, ecco il video per la pace realizzato a Piazza della Libertà

In questo 25 aprile, anche il CoroPop di Salerno del Maestro Ciro Caravano, direttamente dalla Piazza della Libertà, lancia un messaggio di pace con le parole di John Lennon: All we are saying is Give Peace a Chance (tutto ciò che noi diciamo è “Date una chance alla pace). DUna richiesta realizzabile: Pace e Libertà.

L'iniziativa

Più di cento coristi hanno partecipato al video ideato e realizzato dal M° Caravano (noto anche come arrangiatore e uno dei componenti del gruppo vocale Neri Per Caso). Al fianco della formazione principale del CoroPop di Salerno (diretti dai Maestri Ciro Caravano e Lucia Sacco), hanno partecipato i coristi del CoroPop Online (che vede la partecipazione di coristi di tutte le parti dell’Italia e del mondo, da remoto) e di alcune importanti realtà musicali del nostro territorio, come gli allievi dell’Accademia Cimarosa di Giugliano in Campania (NA), l’Orchestra Athena (ensemble tutto al femminile, dirette dal M° Federica Di Vaio) e degli allievi del Liceo IIS Alessandro Lombardi di Airola (Benevento) guidati dalla Prof. Maria Rosaria Minicozzi (docente di canto e musica d’insieme).

