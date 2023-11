vittime di violenza. filomena lamberti a sarno per raccontare la sua storia.

Filomena Lamberti, sfigurata in volto dall' ex marito, racconta la sua storia agli studenti dell' Istituto Amendola di Sarno nell' ambito del percorso legalità "La strage deve finire! Femminicidio e violenza di genere".

Presso il teatro del plesso distaccato di Lavorate dell' Istituto Comprensivo Giovanni Amendola di Sarno si è tenuto un incontro formativo di grande rilevanza sul tema del femminicidio e della violenza contro le donne insieme a Filomena Lamberti, donna di Cava dei Tirreni che nel 2012 venne sfigurata con una bottiglia di acido dal marito dal quale voleva separarsi. L' incontro organizzato nell'ambito del Percorso Legalità "La strage deve finire! Femminicidio e violenza di genere", a cura della Funzione strumentale area Legalità Prof.ssa Melissa Chantal Salerno, è stato fortemente voluto dal Dirigente scolastico Prof.ssa Antonella Esposito con la collaborazione dei delegati Prof.ssa Clelia Saggese, Prof. Martino Esposito, Prof.ssa Concetta Falasca e Prof. Luigi Astarita. La Lamberti è stata accompagnata della Prof.ssa Costanza Greco, da sempre impegnata socialmente nella formazione degli studenti su queste tematiche scottanti. Nel corso dell'incontro formativo, a seguito di emozionanti performance degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell' Istituto Amendola, si è scelto, dunque, di parlare di Filomena Lamberti e della sua storia di violenza e di ingiustizia, di umiliazione e disperazione, ma anche di speranza. La Lamberti ha fornito agli studenti tanti spunti di riflessione, invitando specialmente le generazioni maschili a imparare a contenere la rabbia e la repressione interiore, e alla domanda da parte di un alunno di cosa pensasse oggi del suo ex marito e delle dichiarazioni dello stesso durante la trasmissione Le Iene, ha risposto con una sola frase: "tanta pena". Filomena – ha raccontato- è rinata e, ora, insieme all'Associazione "Spaziodonna – Centro antiviolenza Linearosa di Salerno", dedica la sua nuova quotidianità a ricordare ai giovani che «un amore malato non è mai amore». Davvero emozionante il suo libro "Un'altra vita": non è un romanzo, è il coraggio di testimoniare. Il ricavato del libro verrà devoluto alle donne vittime di violenza che si rivolgono all' Associazione di volontariato SpazioDonna. Numerosa e attiva la partecipazione degli studenti e delle loro famiglie, degli esponenti istituzionali del territorio, come il Consigliere comunale Avv. Ida Mareschi, che è intervenuta sull'importanza del dialogo educativo e della prevenzione.