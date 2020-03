Coronavirus: controlli serrati su treni e bus, allestiti altri reparti in 2 ospedali

Continuano, i controlli sui passeggeri provenienti dal Nord e rientrati in Campania. Grazie all'ordinanza firmata stamattina dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca è scattato 'obbligo di isolamento domiciliare per le persone rientrate nella nostra regione dalla zona rossa definita nel decreto del Presidente del Consiglio. Quella che prima era una scelta consapevole volontaria, dunque, ora diventa una norma da rispettare. Si susseguono, non a caso, gli appelli dei sindaci del territorio, affinchè i cittadini abbiano comportamenti responsabili: è opportuno anche ricordare che, in caso di mancata autodenuncia alle autorità competenti, si può essere denunciati.

Il monitoraggio

Blindate, intanto, da questa mattina, la stazione di Salerno e piazza della Concordia per i passeggeri in arrivo dalle zone a rischio contagio. Medici e sanitari, indossando le tute anticontaminazione, sono saliti a bordo dei convogli per identificare i passeggeri, annotando la loro provenienza e la temperatura corporea. I controlli hanno riguardato un Frecciarossa proveniente da Milano - che è rimasto fermo al binario 2 per oltre cinquanta minuti - e un Italo che arrivava da Roma. La task force proseguirà per l'intera giornata: nel pomeriggio, infatti, sono attesi altri bus e treni in arrivo a Salerno e provenienti dal Nord Italia.

Gli ospedali

E si procede con l'allestimento degli ospedali presso i nosocomi di Agropoli e Vallo, per accogliere pazienti colpiti da malattie infettive e per la terapia intensiva, allo scopo di offrire i posti necessari a tutti coloro che ne necessitano, in questa delicata emergenza.