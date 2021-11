Linea Napoli-Salerno: aggrediti due dipendenti della Sita Sud

Un nuovo grave episodio di violenza si è consumato nel pomeriggio di oggi 18 novembre ai danni di due verificatori dipendenti della società Sita Sud che erano in servizio sulla linea Napoli-Salerno. I lavoratori, mentre effettuavano le loro attività di prevenzione e verifica titoli di viaggio sulla linea Napoli-Salerno, giunti in via G. Ferraris dopo che il bus era partito dal porto di Napoli alle ore 17:15, alla richiesta di esibire il titolo di viaggio sono stati dapprima minacciati verbalmente e subito dopo aggrediti fisicamente da alcuni passeggeri.

La solidarietà della Filt Cgil e Uil Trasporti