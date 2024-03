Animali maltrattati ed allevamenti intensivi, Isabella Adinolfi (Fi) presenta interrogazione alla Commissione Europea

L’europarlamentare di Forza Italia e vice coordinatore regionale del partito, Isabella Adinolfi, ha presentato un’interrogazione in merito all'uso dei fondi europei destinati al settore agricolo. Nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, infatti, è emerso che diverse aziende, nonostante avessero ricevuto sostegno finanziario dall'Ue, hanno violato le normative a loro applicabili. Il maltrattamento degli animali e l'adozione di pratiche di allevamenti intensivi sono solo alcuni degli usi illeciti dei fondi europei che sono stati rivelati, andando così contro la direttiva sul benessere animale e le normative europee.

L'interrogazione

Isabella Adinolfi, nello specifico, ha chiesto alla Commissione Europea di prendere provvedimenti concreti, proponendo l'avvio di un'indagine approfondita per assicurare che i fondi destinati all'agricoltura siano utilizzati conformemente alle normative vigenti. "Di fronte alle evidenze emerse – sottolinea l’europarlamentare - non possiamo restare inerti. È fondamentale che la Commissione Europea intervenga con decisione per garantire che i fondi destinati all'agricoltura siano effettivamente utilizzati per promuovere pratiche sostenibili, proteggere il benessere degli animali e sostenere le piccole aziende agricole, pilastri fondamentali dell'economia rurale e custodi delle nostre preziose identità territoriali. Le risorse europee devono servire a preservare e valorizzare un patrimonio unico, come ad esempio quello campano, garantendo allo stesso tempo che le pratiche agricole rispettino i più alti standard di sostenibilità e benessere animale. Il territorio campano deve poter contare su un uso trasparente e responsabile dei fondi europei, che contribuisca realmente al rafforzamento di un settore agricolo etico ed ecologicamente sostenibile."