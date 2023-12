Anna Bilotti nel Comitato per le politiche di genere ed i diritti civili del M5S: "Riconoscimento che mi inorgoglisce"

La senatrice Anna Bilotti entra a far parte del comitato Politiche di genere e diritti civili del Movimento Cinque Stelle, rinnovato dalle consultazioni tenutesi domenica e lunedì scorsi. Il Comitato in questione, attraverso la formulazione di proposte e l’espressione di pareri attinenti alla propria materia di competenza, affianca il Consiglio Nazionale nell’esercizio delle proprie funzioni.

Le dichiarazioni

“Un riconoscimento importante – afferma la senatrice Anna Bilotti – che mi inorgoglisce e mi responsabilizza. Per questo voglio ringraziare il presidente Conte per avermi indicato. All’interno del comitato, insieme alle mie colleghe ed ai miei colleghi, porterò avanti il lavoro già avviato in Parlamento e nella commissione diritti umani con l’obiettivo di avanzare proposte che possano promuovere una società più giusta, inclusiva e rispettosa dei diritti fondamentali di ogni individuo”.