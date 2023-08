Arriva l'anticiclone africano, in Campania torna il caldo: "Ma non si toccheranno i valori estremi di luglio"

Torna il caldo in Campania ma non si registreranno i valori estremi di luglio. A fornire un quadro meteo dei prossimi giorni è Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com : “U na nuova pulsazione dell'anticiclone africano verso l'Europa occidentale porterà, nel corso del prossimo weekend, i massimi di pressione proprio tra Francia, Alpi e Nord Italia con lo zero termico che salirà fin verso i 5000 metri. Le temperature già piuttosto elevate in questi giorni aumenteranno ulteriormente fino a raggiungere i 36-38°C in Valpadana e punte di 40°C nell'entroterra tra Umbria, Toscana e Lazio ; molto caldo anche in montagna con valori fino a 30-32°C a oltre 1000 metri su Alpi e Appennino settentrionale. I valori di temperatura rimarranno un po' più contenuti al Sud e sui versanti adriatici, ma con massime comunque superiori ai 32-33°C.

Al Sud caldo moderato