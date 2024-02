Sanità, Iannone (Fdi): "Campania maglia nera del Sud, certificato il fallimento di De Luca"

“Numeri allucinanti quelli che emergono dal rapporto sulla Sanità promosso da Svimez, che di fatto assegna alla Campania la maglia nera dell’intero Mezzogiorno. Da paura i dati sulla mortalità evitabile – morti, cioè, che si sarebbero potute evitare se i servizi sanitari avessero funzionato adeguatamente – che vede la nostra regione al primo posto per il numero di decessi di donne e uomini. Record negativo anche per quanto concerne la mobilità sanitaria interregionale, soprattutto in riferimento a pazienti oncologici: in un anno oltre 3300 si sono curati in altre regioni". È quanto afferma il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che attacca il governatore della Campania: "La fuga dalle nostre strutture dà il senso del completo fallimento della Sanità di De Luca. Evidentemente, paghiamo il prezzo dell’incapacità del governatore campano e del Pd. Per la spesa corrente, poi, permane il dato negativo: siamo infatti secondi solo alla Calabria (1818 euro su una media nazionale di 2140 euro). È evidente ormai a tutti che il mondo straordinario che il governatore De Luca ci racconta da anni non esiste, anzi non è mai esistito. A causa della sua scriteriata politica continuiamo a risultare i peggiori in tutti gli indicatori e non solo nell’ambito della Sanità. Ora che, grazie al governo Maloni e in particolare al Ministro Schillaci, viene stanziato quasi un miliardo di euro per la sanità campana, De Luca non ha più alibi. Dimostri di saper spendere questi soldi - conclude - invece di continuare imperterrito a fare il Masaniello, incitando le folle con argomenti di facile demagogia e populismo per celare la sua cronica inettitudine".

L'ospedale di Polla

Iannone interviene anche sul finanziamento per l'ospedale di Polla: “Dei 5 milioni destinati all’ospedale di Polla ben 3.7 sono stanziati dal Governo e solo 1,3 dalla Regione. Il consigliere Matera dimentica di ringraziare il Presidente Meloni e il Ministro Schillaci che hanno finanziato un accordo di programma di quasi 1 miliardo di euro per la sanità campana. I lavori di adeguamento antisismico e per le sale operatorie di Polla rientrano proprio in questo accordo rappresentando uno dei tredici interventi. La solita storia. Quando c’è da accampare meriti tutti pronti ad auto esaltarsi e ad inneggiare a De Luca salvo poi protestare con la scusa dell’autonomia differenziata contro il Governo Meloni. Una politica ridicola fatta di piccolo cabotaggio in assoluta assenza di onestà intellettuale”.