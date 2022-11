Autonomia differenziata, Calderoli: "C'è una proposta di De Luca, la valutiamo"

Nonostante le polemiche sull'autonomia differenziata nel Sud, "una proposta potrebbe venire proprio dalla Regione Campania. C'è stata una proposta di Vincenzo De Luca che è molto più avanti rispetto a qualsiasi mia proposta". Così il ministro per le Autonomie e gli Affari regionali, Roberto Calderoli, a margine dell'evento "In campo con gli agricoltori lombardi"organizzato dalla Lega a Treviglio (Bergamo).

L'assist

Calderoli si mostra disponibile a valutare tutte le proposte che arrivano anche dal Meridione d'Italia: "Ho studiato le carte di tutte le Regioni e ho visto che alcune sono più avanti di me, soprattutto del Mezzogiorno, quindi intendo usare il metodo richiesto da loro come proposta a livello nazionale". Infine, il ministro ha concluso: "Io ho messo come requisito i Lep (Livelli essenziali di prestazione, ndr) e il superamento della spesa storica con costi e fabbisogni standard, e lui invece - ha proseguito Calderoli in relazione a De Luca - è andato oltre", indicando "sette materie molto importanti e pesanti". La proposta, ha spiegato il ministro, potrebbe ricalcare un documento approvato dalla giunta campana che è già passato in Consiglio regionale nel 2018-2019.