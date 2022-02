La storia della bimba vittima di malasanità, l'appello a De Luca: "Convinca l'Asl a pagare le spese"

"Speriamo che il governatore Vincenzo De Luca, che tanta vicinanza morale e politica ha manifestato nei confronti della piccola Arianna, faccia nuovamente sentire la sua autorevole voce evitando così che l'Asl di Salerno si renda responsabile di ulteriori danni nei confronti della piccola". E' l'appello che lancia l'avvocato Mario Cicchetti, legale dei genitori della bimba vittima di un grave episodio di malasanità, quando aveva appena tre mesi".

Lo scenario

"Per questa vicenda l'ospedale è stato ritenuto dai giudici responsabile del suo precario stato di salute. Anche per questo motivo la direzione del Cardarelli ha già ribadito la volontà di addivenire al più presto alla formalizzazione di una transazione. "Purtroppo, però, - spiega l'avvocato della famiglia Manzo - la direzione generale dell'Asl di Salerno, anch'essa coinvolta, finora si è pronunciata contro la rinuncia del pagamento delle spese di lite (legali e di consulenti), impedendo di fatto il perfezionamento della transazione, che ora vive una fase di stallo". Venerdì prossimo, 4 febbraio, l'Asl si dovrebbe pronunciare: "Si tratta di una decisione particolarmente importante - ribadisce l'avvocato Cicchetti - che deve assumere chi ha contributo, seppur minimamente, a creare l'enorme danno alla piccola e che vorrebbe, ancora una volta, anteporre il proprio interesse a quello della minore. Un ulteriore diniego da parte dell'azienda sanitaria - sottolinea il legale - non può che essere duramente condannato non solo perche' non consentirebbe il perfezionamento di un accordo al quale lavoriamo da mesi, tanto importante a distanza di quasi diciotto anni dall'evento che causo' la grave patologia di cui soffre la bambina, ma anche perché immotivatamente procrastinerebbe ulteriormente il momento nel quale la piccola, in gravissime condizioni da anni, potrebbe accedere alle cure necessarie alla sua sopravvivenza".