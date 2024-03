Campania ultima sulle prestazioni sanitarie, parla Bicchielli

“Secondo i dati Agenas, la Campania è ultima sulle prestazioni sanitarie. Un dato che non può passare inosservato e che testimonia, se mai ce ne fosse bisogno, il fallimento della Regione Campania”.

Lo ha detto Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati dopo l’ultimo report “Esiti della Terza Indagine Nazionale sullo Stato di Attuazione delle Reti Tempo-Dipendenti”. “Sempre più utenti decidono di abbandonare il pronto soccorso, di farsi curare presso strutture private nonostante i costi eccessivi ed è da questo dato che bisogna ripartire per affrontare seriamente il tema della sanità campana, sull’urlo del fallimento. - aggiunge Bicchielli - Come Noi Moderati non abbasseremo la guardia, i cittadini campani hanno il diritto di approcciarsi ad una sanità che meriti di essere definita tale, in grado di dare risposte concrete e non di permettere agli utenti di fuggire”.