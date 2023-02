Bonus 150 euro a febbraio: ecco a chi arriverà

E' in programma il pagamento del bonus 150 euro a febbraio, per coloro per i quali l’erogazione scatta automaticamente ed anche per chi ha dovuto presentare una apposita domanda. I destinatari, dunque, sono titolari di rapporti co.co.co, dottorandi e assegnisti di ricerca. stagionali, a tempo determinato e intermittenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo, disoccupati, titolari di disoccupazione agricola, beneficiari e beneficiarie di alcuni bonus Covid, autonomi senza partita Iva e incaricati delle vendite a domicilio.

I tempi

Il sostegno una tantum dovrebbe arrivare nella prima metà del mese a disoccupati titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni Naspi, Discoll, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, beneficiari di disoccupazione agricola 2021, beneficiari delle indennità covid, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio.