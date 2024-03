Bonus computer 2024: i requisiti e le modalità per ottenerlo

Sta suscitando non poco interesse il bonus computer 2024 che consente di acquistare con agevolazioni un nuovo portatile o anche un pc fisso. Rivolto agli studenti delle superiori e agli universitari, oppure alle loro famiglie, il bonus mira ad incrementare il tasso di digitalizzazione della popolazione. Si tratta di un bonus da 300 euro che prevede anche un requisito Isee fissato al di sotto dei 20mila euro. La richiesta andrà inoltrata tramite l'applicazione App Io, che può essere utilizzata solo tramite smartphone.

Va ricordato che il bonus computer in passato non potrà essere richiesto due volte da una stessa persona: chi ne ha già goduto negli anni passati, dunque, non ne ha più diritto. Attraverso la sezione Portafoglio dell’app dedicata, si dovrà scegliere la voce "sconti, bonus e altre iniziative" e, dunque, l'opzione per il bonus computer seguendo la procedura che a breve dovrebbe essere attivata.