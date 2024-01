Sostegno alle famiglie, arrivano i bonus della Regione: stanziati 30 milioni

La Giunta Regionale, dopo un'interlocuzione con vari enti ecclesiastici e laici, ha recentemente approvato un insieme di misure a sostegno delle famiglie e della natalità. Per le iniziative sono stati stanziati 30 milioni.

Di seguito sono riassunti i punti principali del piano:

Misure di conciliazione famiglia-lavoro (10 milioni di euro): Questa iniziativa mira a migliorare l'equilibrio vita-lavoro per le donne, sia occupate che in cerca di occupazione, attraverso servizi come babysitting, accesso a asili nido e ludoteche, e supporto per la ricerca di lavoro.

Voucher per l'assegno unico per i nuovi nati secondogeniti (10 milioni di euro): Un programma sperimentale che prevede l'erogazione di voucher del valore di 600 euro per le famiglie con neonati secondogeniti. La Regione collaborerà con ospedali e uffici di stato civile per tracciare le nascite e facilitare l'erogazione dei voucher.

Sostegno per spese sanitarie dei minori (5 milioni di euro): Questa misura offre un rimborso fino a 500 euro per spese mediche e odontoiatriche non coperte dal servizio sanitario nazionale, per famiglie con minori fino a 10 anni e un ISEE fino a 12.500 euro.

Voucher per l'accesso ai nidi (5 milioni di euro): Questa misura, rinnovata per l'anno educativo 2023/2024, prevede voucher fino a 3.000 euro per aiutare le famiglie con l'abbattimento delle rette dei nidi e micronidi, basato sull'ISEE.

Promozione dell'affido e della bigenitorialità (3 milioni di euro): Un'iniziativa volta a rafforzare i centri per le famiglie, promuovere l'affido familiare, compreso l'affido in situazioni difficili, e sostenere la bigenitorialità in casi di genitori separati.