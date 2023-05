Fondi Ue, Iannone replica a De Luca: "Lui sfida Fitto? Siamo al ridicolo"

Dopo le nuove critiche del governatore della Campania De Luca al ministro Fitto sui fondi europei da investire, arriva la dura replica di Fratelli d’Italia attraverso il senatore salernitano e commissario provinciale Antonio Iannone.

La risposta di FdI

Iannone non usa mezzi termini: “Con ben quattro ospedali tra gli ultimi dieci in Italia, De Luca trova il tempo di sfidare Fitto e di occuparsi dell’erba alta a Salerno. Rimbrotta il sindaco, che egli stesso ha voluto, e scopre solo ora che al comune di Salerno non funziona nulla. Della sfida con Fitto non ce n’è bisogno visto che De Luca ha dimostrato di essere il meno capace a finalizzare i fondi. De Luca ha milioni di euro ma cantieri aperti non se ne vedono. La smetta di fare il ridicolo”.