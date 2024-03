Prestazioni ambulatoriali, De Luca avvisa: "Ad aprile si rischia il caos"

Lancia l'allarme sul possibile caos che, ad aprile, potrebbe travolgere le prestazioni specialistiche ambulatoriali, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. "Il Governo ha deciso l'entrata in vigore dal 1° aprile di un nuovo elenco di prestazioni per aggiornare il quadro dei Lea (livelli essenziali assistenza) fermo da anni. Questo nuovo elenco prevede anche prestazioni aggiuntive importanti. - spiega il Governatore - Ma lo stesso Governo non ha trovato la copertura finanziaria necessaria per garantire che queste prestazioni siano effettivamente erogate. Il rischio concreto è o un abbassamento grave della qualità delle prestazioni, o la messa in crisi di moltissimi laboratori e strutture ambulatoriali non in grado di reggere le nuove tariffe ipotizzate".

L'appello di De Luca