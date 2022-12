Inaugurato il centro anti-diabetico a San Severino, tra i presenti De Luca che poi raccomanda: "Prudenza per Covid e influenza"

"Bisogna stare attenti, abbiamo i reparti ordinari che sono quasi tutti occupati da pazienti con l'influenza. Per il Covid devo dire che reggiamo bene, non registriamo grandi preoccupazioni. Speriamo di continuare così. L'appello alla prudenza è, ovviamente, necessario. Un po' di uso della mascherina, come faccio io. Un piccolo sacrificio che serve a proteggere sia da forme di varianti Covid che dall'influenza".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a margine dell'apertura del nuovo centro anti-diabetico situato nell'ospedale di Mercato San Severino. "Abbiamo in Campania 400mila pazienti diabetici e ogni anno ancora centinaia di mutilazioni per il piede diabetico. Abbiamo una media anche leggermente superiore a quella nazionale, dunque abbiamo deciso da anni di affrontare con grande determinazione il problema della prevenzione della cura del diabete", ha aggiunto il Governatore. Poi l'annuncio: "Stiamo realizzando altri 35 centri diabetici in tutto il territorio regionale, arriveremo anche qui a punte di eccellenza. Questo è il primo nuovo centro diabete che inauguriamo, serve i comuni della Valle dell'Irno, dell'Avellinese, del Salernitano. Davvero un lavoro molto importante e gratificante per noi - ha spiegato - La nuova struttura - che attualmente ha in cura oltre 5000 pazienti - sara` in grado di offrire una vasta gamma di servizi, prestazioni professionali e metodiche efficaci. Il piano di potenziamento dell'Asl di Salerno, tra l'altro, prevede l'integrazione dei centri diabetologici di secondo livello attraverso l'apertura di otto nuovi centri anti diabetici: cinque pubblici e tre privati da accreditare", ha concluso. Presente, anche la vicesindaca di Salerno, la dottoressa Paky Memoli, responsabile della rete diabetologica dell'Asl.

La stoccata al Governo

"Dobbiamo prepararci ad un inizio del 2023 assolutamente pesante. Nel corso degli anni abbiamo avuto Governi di tutti i segni politici ma ugualmente irresponsabili e incompetenti. Abbiamo una sanità pubblica devastata. L'attuale proposta di legge di bilancio prevede 2 miliardi di euro per la sanità, pensate che solo per il costo energetico cresciuto, le Regioni dovranno investire un altro miliardo e mezzo. Per le case di comunità non si sa dove prendere il personale, come pagarlo", ha sottolineato De Luca.

La denuncia