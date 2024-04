Cultura, stanziati 160 mila per la Certosa di Padula: Vietri (FdI) ringrazia Sangiuliano

Il Ministero della Cultura ha stanziato altri 34 milioni di euro per il patrimonio culturale e artistico della Campania. In particolare, per sostenere 125 progetti di recupero e rilancio di beni culturali, nell'ambito del Piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026. Tra questi, vi sono 160 mila euro stanziati per la Certosa di San Lorenzo di Padula.

Il commento

Soddisfatta la deputata salernitana di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Continua la grande attenzione del Governo Meloni - ed in particolare del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - per il patrimonio culturale e artistico della Campania. La nostra regione è seconda, soltanto al Lazio, per numero di finanziamenti. Ai precedenti investimenti già stanziati per la provincia di Salerno, si aggiungono 160 mila euro per la Certosa di San Lorenzo di Padula, uno dei fiori all'occhiello del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che fa parte del Patrimonio dell'umanità Unesco. E' finito, dunque, il tempo degli annunci che hanno caratterizzato i governi di Pd e M5S. Grazie al Governo Meloni e all'impegno del Ministro Sangiuliano la cultura è tornata ad essere una priorità" conclude Vietri.