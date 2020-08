Scarpa d'oro e relax: il calciatore Ciro Immobile in vacanza a Positano

Ciro Immobile, attaccante della Lazio autore di 36 gol in campionato, ha scelto Positano per festeggiare il doppio traguardo della vittoria della classifica cannonieri in Serie A (che gli ha permesso di eguagliare il record di Higuain) e la Scarpa d'oro che viene assegnata all'attaccante più prolifico d'Europa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Relax

Il centravanti è in vacanza in Costa Diva, dov'è arrivato a bordo di un lussuoso yacht. Le foto che ha pubblicato sui profili social lo ritraggono spalle al mare e alla città verticale, in compagnia di sua moglie. In attesa dell'azzurro della Nazionale italiana e delle nuove convocazioni del commissario tecnico Mancini, Immobile si specchia nel blu del mare della costiera amalfitana.